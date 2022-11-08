九合一大選綁18歲公民權修憲複決案將於11月26日舉行投票，為使民眾了解投票資訊，內政部分階段於戶政司全球資訊網 （https://www.ris.gov.tw/info-electionVoterQualifiedQuery/）提供查詢，民眾只需輸入身分證字號及出生年月日，即可於11月8日至10日線上查詢有無投票資格；11月21日至26日查詢投票所地點。

內政部說明，依規定國民須年滿20歲、未受監護宣告，並在各選舉區繼續居住4個月以上，才有地方公職人員選舉權；18歲公民權憲法修正案公民複決案投票權人，則應在中華民國繼續居住6個月以上，始有投票資格。

內政部指出，各鄉（鎮、市、區）公所將於11月8日至10日公開陳列選舉人（投票權人）名冊，民眾可在此3日到戶籍地的公所閱覽名冊，或至戶政司全球資訊網線上查詢，如發現有誤，可立即向戶籍地的公所申請更正，以保障權益。

此外，為方便未居住在戶籍地址或未接到投票通知單的民眾，內政部也於11月21日至26日，開放投票所地點線上查詢服務，屆時歡迎民眾上網查詢。