網路流傳影片計程車運將只要貼上民進黨新北市長候選人林佳龍的貼紙，就可以領200至500元不等。對此，國民黨立院黨團今要求檢調查辦，這是否為走路工？背後是誰出資的？國民黨立委洪孟楷表示，蔡總統才剛宣誓要反黑金，那這算不算黑金？要不要辦？

洪孟楷指出，影片中可以看到，有人拿著名單要運將幫忙貼林佳龍的貼紙，貼一下拍張照就可以領200或500不等的金額，這算不換走路工？檢調要不要動起來？蔡總統不是才說要反黑金嗎？這是不是黑金？錢是誰給的，是林佳龍團隊，還是他「好朋友」給的？

洪孟楷表示，流傳的影片甚至有拍到名單，國民黨會將影片交給檢調，請檢調啟動調查，順藤摸瓜找出幕後黑手。

國民黨立委謝衣鳳也質疑，這是廣告還是綁樁？檢調應該儘速查辦，還給新北市民乾淨選風，地檢署應該依照證據辦案，不要辦藍不辦綠，把真相調查清楚。

國民黨團總召曾銘宗要求林佳龍陣營說明，既然公車看板廣告都找合法代理商，計程車廣告為何直接找司機處理，這是廣告還是綁樁賄選？有沒有開發票？金流為何？林佳龍必須說清楚講明白。