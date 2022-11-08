台北市驚傳幼兒園虐童事件！網友PO出監視器影片，一名女員工把正在大哭的女童掐脖、倒吊，接著又把她「重拋落地」，眼看女童躺在地上哭個不停，再出腳踢人。影片曝光後引爆眾怒，群情激憤要揪出這名女員工！

長達1分鐘的影片今在各媽媽群組、社團瘋傳，網友指出，該間幼兒園位在台北市南港區，鄰近中研院。影片一開始即聽到女童嚎啕大哭，女員工斥責無效，先掐著女童後頸，再抓住女童雙腳「頭下腳上倒吊」，走了幾步後放手，把女童摔落地板，然後離開。

女員工回來發現女童還在哭，出言警告後再伸腳踢人。另一名女員工看在眼裡無動於衷，自顧自地做自己的事。其他小孩看傻，都乖乖坐在原地不敢亂動，只有一名小女孩上前看了一下。

誇張畫面震驚網友，紛紛氣炸肉搜該名員工，留言灌爆臉書。有網友表示，已通報台北市教育局，呼籲市府介入調查。幼兒園被負評灌爆，Google已顯示永久停業。

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