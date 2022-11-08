前副總統呂秀蓮（右二）8日舉行「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行宣導記者會。會中與台灣關公精神華人總會游同人秘書（左起）、中華國際嘎檔巴佛教總會慧吉祥上師、基督教國際發光中華民國台北分會孟藹倫會長等人，一同呼籲政府跟民間重視兩岸的潛在戰爭危機，向世界宣示，台灣拒絕當第二個烏克蘭。（粘耿豪攝）

俄烏戰爭造成全球動盪，台海也危機重重，為了呼籲和平，台灣和平公義社今表示，將在12日舉辦「反核武、保地球；愛和平、保台灣大遊行」。前副總統呂秀蓮在記者會上也公布他寫給特斯拉執行長馬斯克的公開信，強調台灣從未被中華人民共和國統治、馬斯克更無權犧牲台灣人的名聲與福祉成就自己。

呂秀蓮率先指出，當全世界認定台灣是第二個烏克蘭的時候，很多後遺症已經發生，外資不會來投資對國家認同不夠強烈的人也會離開，觀光客也不會到要發生戰爭的地方。呂秀蓮說，特別是在俄烏戰爭中提供「星鏈」給烏克蘭的馬斯克，大家認為他應該會主持正義，但他居然說台灣戰爭對全世界經濟有30％以上影響，居然說台灣最好變成特別行政區，現在朝野忙選舉，對嚴重傷害國家主權，居然漠不關心，我因此寫一封信，已經寄出去。

呂秀蓮給馬斯克的公開信題為「台灣是非賣品，也不願戰爭」，呂秀蓮說，台灣擁有2350萬聰明勤勞的人民，也擁有民主政府；對於兩岸關係，呂秀蓮表示，必須忠於歷史，1949年中華人民共和國成立時，台灣地位在國際上尚未確定，直到今天，台灣從未被中華人民共和國統治。

呂秀蓮說，數十年來，台灣的自由鬥士付出高昂代價，才有當前民主和繁榮，自己在1979年國際人權日集會上發表演講而入獄6年，然後長達50年的專制政權後，被一名辯護律師和她這位「叛亂犯」，經由選舉而和平推翻，在2000年時就任總統、副總統。

呂秀蓮表示，馬斯克在國際上以聰明和富有著稱，許多台灣人都欽佩他的仁慈和正義感，為保衛烏克蘭提供「星鏈」，但她無法相信馬斯克需要為了追求更多的財富和名聲，而犧牲台灣來奉承一個共產黨政權。

呂秀蓮呼籲，馬斯克無權犧牲2350萬台灣人的尊嚴和福祉，就像台灣人無權要求馬斯克分享財富給貧困的人們，「台灣是非賣品，也不願淪為戰場，我們是最良善、最有韌性的人民，歡迎您到台灣來，親自認識這個亞洲和平與繁榮的燈塔」。

呂秀蓮說，舉辦遊行是因為11月15、16日於印尼將會舉行G20高峰會，美中俄三國元首都會參加，呼籲三者應該認真討論終止戰爭、維護世界和平、對抗地球災變。

呂秀蓮接著說明，12日的「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行，將於當日下午13時30分於國父紀念館仁愛路正門口展開，當天將從仁愛路出發，最後到228和平公園，並召開「和平午會」，也會公布寄給美國總統拜登、俄羅斯總統普丁、中國國家領導人習近平的信件內容，呼籲和平，讓台灣成為推動和平的推手。