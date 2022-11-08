民進黨北北基桃市長候選人今日齊聚，宣布將推動每月新台幣1200元的「首都通交通月票」，除了雙北捷運與公車外，還要納入公共自行車、台鐵、國道客運等交通運具，計劃1年約需投入35億元預算，並強調交通部有既有預算，會向中央爭取經費。不過無黨籍台北市長候選人黃珊珊就怒嗆，台北市在推1280的時候，中央沒補助任何一塊錢，就因為台北市不是民進黨執政，所以要選舉了才跑出來關心這件事情？

針對預算評估，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，若以4年為階段，每年需要增加35億預算，台北、新北大概是10億，基隆、桃園是7億上下。預算來源除了地方規劃外，他也提到，交通部有既有預算，再加上淨零轉型路徑，各部會都要編預算。

黃珊珊今上午前往松山區走訪市場，會前受訪表示，這些人怎麼突然間這麼關懷台北市的交通，中央用了8000多億的前瞻計畫，有想過要做這件事嗎？「還是就是因為台北市不是民進黨執政，所以你要選舉了才跑出來關心這件事情？」

黃珊珊強調，台北市在推1280的時候，中央有補助任何一塊錢嗎？不管是誰當選，這個政策不要變成空頭支票，再來如果還是地方買單的話，也不需要中央出來啊。

黃珊珊質疑，1200月票政策是中央補助嗎？還是地方政府自付呢？因為這個是需要政府補貼，他們精算可行，但錢從哪裡來？台北市到現在為止都是用自己的錢，用停管基金的錢來補助，這已經做了好幾年了，中央若要補助，是不是應該先還給台北市呢？