現以49歲的香港歌手孫耀威過去曾在台灣出道，後重返香港樂壇。日前決心在大陸發展演藝事業，時常在各大社群平台上分享生活大小事，近日，他就在小紅書以及短影片app抖音上曬出近況影片，豈料，他帥氣的臉蛋竟然大走樣，滿臉皺紋的樣子嚇壞一眾網友。

因為疫情影響，許多接不到戲約、代言的大陸藝人們紛紛跨足直播、博主。不論是在平台上直播帶貨，抑或是在網路上分享自身的生活趣聞，都是為了維持粉絲黏性，為日後被投資商看見做準備。而近年來專心在大陸發展的孫耀威也不例外，過去就被發現合體網紅賣貨，更是時常使用社群軟體，和粉絲們分享見聞。

近日，孫耀威在小紅書、抖音等火爆全大陸的影片APP中，曬出一則題為「記得開美顏」的影片，只見影片中的他頗具老態，不論是法令紋、魚尾紋等等皺紋都相當明顯，聲音也酷似50歲的老大叔，讓網友們相當驚訝。原來，孫耀威開了「老年」的美言特效，還特意用了老年人的說話方式逗樂網友，至今已累計8萬多人按讚分享。

原來孫耀威滿臉皺紋的模樣是他開了「老年」美顏特效。（圖／翻攝自孫耀威小紅書）

對此則搞笑影片，網友紛紛留言回應，笑說「當年可是唯一能和林志穎相提並論的男星」、「來不及了，我已經發出去了」、「原來是孫耀威的爺爺孫悟空」、「開不開美顏都是那麼帥」、「無論你變成怎樣，依然是我們的偶像，無須多言，一切在心中」、「等以後老了肯定也是這麼和藹可親的大叔。」