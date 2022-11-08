國民黨台北市長候選人蔣萬安8日出席「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安繞境大典，並且向在場的民眾揮手拜票致意。（季志翔攝）

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光多張照片，控民進黨台北市長候選人陳時中日前在晚宴離場時和人妻「十指緊扣」還有摟抱行為，陳時中指出，有些支持者相當熱情他欣然接受，談及如何避免和熱情異性支持者過度接觸時，國民黨台北市長候選人蔣萬安8日端《詩經》回應，稱「發乎情止於禮」，選舉過程會盡可能保持適當互動距離。

徐巧芯6日深夜在臉書PO出一系列照片，指陳時中10月6日前往低消8萬元的頂級餐廳聚餐，疑似在微醺狀況下，對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩，而李的丈夫丁金聰就在旁邊，徐巧芯質疑陳的道德恐有問題。

陳時中則否認有「鹹豬手」一說，有些支持者相當熱情，他欣然接受，酸徐在選舉上可能有些困難，所以需要出來蹭熱度，也反批徐巧芯，用看圖說故事的方式作人格汙衊，非常不應該。

媒體今詢問蔣萬安，現在選舉場合氣氛熱，遇到比較熱情的異性支持著，會怎麼避免過度接觸，蔣萬安搬出《詩經．大序》，強調「發乎情止於禮」，意指男女交往應有份際遵守禮法，也說自己在選舉過程中，都會盡可能保持適當互動距離。

而陳時中昨針對「鹹豬手」爭議，痛斥徐巧芯跟蔣萬安是「黑白郎君」，一個做黑臉，一個做白臉，雖然切割仍是一個團隊，蔣萬安則避談，強調該講的他昨天都有說過，謝謝大家。

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