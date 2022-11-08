《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士報導，在實行近三年的嚴格防疫限制措施之後，中國領導人正考慮採取行動轉向重新開放，但進展緩慢，也沒有設定時間表。

報導指出，中國官員已越來越關切實行動態清零防疫政策的代價。動態清零導致城市乃至整個省份的封控，抑制商業活動，使得數以億計的人閉門不出長達數週，有時甚至是數月。但中國政府正在權衡防疫代價，並正在評估重新開放對公眾健康和中共所獲支持的潛在影響。

上述人士說，儘管動態清零政策的影響日益加深，但中國官員仍在謹慎行事，這意味著要使社會回歸到新冠疫情爆發前的正常水平還有很長的路要走，全面恢復至疫情前水平，可能會需要等到接近明年年底的某個時候。

報導還稱，在放鬆對境外旅客的入境管制方面可能先取得進展。參與討論的人士說，中國政府可能會在明年初進一步減少入境旅客的酒店隔離天數，從目前的7＋3（7天集中隔離加3天居家健康監測），減少到總共7天。