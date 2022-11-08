民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室昨指控，新北市府拒絕出借板橋第一運動場前廣場，給他們舉辦選前之夜，希望改辦在區運路也無下文，痛批市府黑箱，今再質疑場地是被新北市長侯友宜借走，但當時侯尚未表態連任，批侯鴨霸、濫用行政資源。對此，侯辦回應，團隊依照規定、時間申請板橋第一運動場。

林佳龍競辦發言人何博文指出，競辦8月19日申請板橋第一運動場前廣場，市府卻回稱，5月份就有人申請11月25日舉辦活動，昨聽說可能是由侯辦申請，但侯友宜8月17日才獲得國民黨提名，5月時，侯對要不要連任仍三緘其口，批侯5月就申請預做準備，濫用行政資源，以一己之私、占用公家場地資源，請侯市長說明清楚，如是也不要遮掩。

何博文說，競辦退而求其次申請區運路路權，區公所說活動30天前才可申請路權，競辦10月25日上午8時第一時間就請專員親自送抵，沒人比我們更早，但到今天為止，路權完全沒有被核准，批侯「鴨霸」。

「更扯的是，市府甚至稱以梨泰院事件作為殷鑑，不能讓我們申請，但新北歡樂耶誕城可辦，民主造勢活動為何不能辦？」何博文表示，簡直荒謬，且我們申請在梨泰院事件發生之前，請侯市府不要再找各種理由打壓選前之夜的民主活動，競辦會用各種方式表達對侯市府蠻橫打壓民主活動的抗議，請侯不要迴避、不要再演、不要再推給區公所。

對此，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，凡事「豫則立，不豫則廢」，若要完成目標，應事前準備、按步執行，這是小朋友都知道的道理，尤其今年選舉投票日老早就已經公布，「但似乎全台灣都知道，就只有林佳龍跟民進黨新北市黨部完全不知道」，才會比別人晚借場地，又以各種無理取鬧的理由上演鬧脾氣、抹黑戲碼，看在民眾眼裡，不禁懷疑林佳龍陣營難道選舉選到「集體巨嬰化？」

吳亮賢表示，關於侯市長選前之夜的活動場地，團隊依照規定、時間申請板橋第一運動場，但由於活動超過萬人踴躍參加，因此區運路為該活動的疏散計畫區域，「這條路不是為了選舉，而是為了民眾的安全」，不過林佳龍卻刻意忽略，甚至還執意選在這裡舉辦造勢，「難道林佳龍想製造衝突？為了你林佳龍的個人選舉，到底要為難多少人？」

吳亮賢說，看到林佳龍陣營如此跳腳，其實就是「老闆無能罵員工，員工出包怪別人」的展現，因為擔任林佳龍總幹事的何博文，同時就是民進黨新北市黨部主委，也就是理應幫林佳龍借場地的關鍵人物，可能就是因為何博文沒在該借的時候借到場地，被林佳龍團隊的人質疑，才會上演這齣鬧劇，不過在這裡還是要幫何博文說句話，誰知道你林佳龍24次說不選新北，最後又跑來，何博文應該很想對林佳龍說「怪我囉？」

此外，針對林佳龍競辦公室7日舉行記者會，指控選前之夜場地遭市府為難，不過現場出現3名海山警分局員警，林辦質疑是來刺探敵情，今再批警察成為侯友宜的競選工具，拜託侯友宜不要再加重警察勤務，請侯不要再為難警察，並說清楚派警察來此的用意。