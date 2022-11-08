德國保險和資產管理公司安聯(Allianz)發言人在周一表示，該公司將暫停對推特(Twitter)投放廣告。在馬斯克(Elon Musk)收購這家社群媒體公司之後，多家公司紛採取類似推出措施。

另外，歐洲汽車製造集團Stellantis周一也指出，將暫停在推特上所有付費廣告，等待觀察馬斯克領導下的社群平台會進展成什麼樣子。

Stellantis在一份聲明中表示：「我們將暫停付費廣告的文章，直到我們對該平台在其新領導層領導下的未來，有更清晰的理解」。

馬斯克曾表示，自從他上任10多天來，推特營收已經大幅縮水。

在Stellantis周一聲明之前，其它公司包括聯合航空、通用磨坊、奧迪汽車(Audi)及通用汽車，都紛紛暫停在推特的廣告業務。

製藥公司吉利德科學(Gilead Sciences)周一稍早也說，該公司和子公司Kite正在停止投放廣告。