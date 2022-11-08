因面臨來自優步（Uber Technologies Inc）的激烈競爭，網約車平台Lyft用戶增長放緩，且本季營收展望沒有驚喜，周一盤後股價重挫逾14%。

由於上周優步公布的季報意外強勁，且表示沒有看到任何消費力轉弱的跡象，因此投資人對Lyft的業績表現也寄予厚望。

Third Bridge分析師Nicholas Cauley表示，Lyft的市占版圖正遭到優步瓜分，因它沒有像優步的那種乘車共享與食品外送跨平台服務。

Lyft高層在財報發布後的電話會議上向分析師表示，他們沒有在第四季看到任何令人擔憂的宏觀趨勢，公司並看好從裁員到關閉辦公空間的減支計畫和叫車需求將提高公司的獲利能力，並提振成長動能。

執行長John Zimmer表示，雖然美國經濟可能陷入衰退，但相信乘客數應不致於受到太大影響。就歷史來看，在經濟衰退的環境中，運輸需求往往相當耐久，因為我們仍需要四處走動，但貨品和食品配送就可能受到衝擊。

Lyft公布第三季營收年增22%，為10.5億美元，略低於市場預期的10.6億美元。營業利益為6620萬美元，優於市場預期的6200萬美元。虧損為4.22億美元，遠超出去年同期的虧損9970萬美元，主要是為自動駕駛車新創公司Argo AI倒閉提列減值損失所致。

第三季活躍乘客數增加7.2%，為2030萬人，不如市場預期的2130萬人，並創下今年以來最疲弱的增長。但每活躍乘客營收成長13.7%，達到51.88美元，優於前2季表現。

Lyft預期第四季營收將介於11.5億～11.7億美元，經調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）介於8000萬～1億美元。

市場預期該公司本季營收為11.7億美元、EBITDA為8450萬美元。

該公司並提到為司機投保的費用增加，將對本季造成影響。