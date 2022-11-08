南韓諧星出身的知名主持人MC叮咚（MC딩동），過去憑著幽默又風趣的主持風格深受觀眾喜愛，但2月份爆出酒駕追撞警車逃逸並遭到逮捕後，人氣便一落千丈，成為人人喊打的過街老鼠。但沒想到事隔9個月後，他竟在近日宣布加入新公司並復出工作，令網友們震驚不已。

MC叮咚今年2月因酒駕追撞警車而遭到逮捕，後來被法院判處1年6個月、緩刑2年，演藝事業被迫中斷，形象也跌入谷底。但沒想到事隔9個月，MC叮咚卻突然宣布與新公司合作，復出演藝圈，同時發出道歉文，表示「這次事件是我人生中最慘痛的經驗」，並表示「腦子清楚知道，身體卻擅自做出不一樣的行動，作為兩個孩子的爸爸，做出如此不負責任的行動真的很後悔」，將來他將以謝罪的心，努力報答大家。

但南韓媒體收到消息後相當不領情，直接在文章中忍不住砲轟他「明明就是完全出自於你本人意志的行動」、「不知廉恥」；網友們也紛紛發文痛批「真不要臉，還敢出來」、「我真的再也不想看到你」、「自己造的孽就要自己受，怎麼講得好像自己是受害者」、「自己酒駕卻說成慘痛的經驗」、「這種人還有臉出來真是夠了」令外界相當反感。

而除了MC叮咚外，南韓媒體還提到過去曾在2016年酒駕3次被抓的資深演員尹帝文，以及在2021年5月酒駕撞上計程車的女星Lizzy，也都不受外界輿論壓力復出工作。尹帝文甚至還在事件爆發後，一連拍攝10部電影，可說是無痛回歸，但也讓觀眾相當傻眼。

음주운전 전과를 달고도 대통령 선거에 뻔뻔하게 나오는 나라에서 연예인 복귀쯤이야 일도 아니지.



참 뻔뻔하네…MC딩동·리지·윤제문, 음주운전하고 웬 복귀?https://t.co/EuwsppryH4 pic.twitter.com/buERfkWD1E — 블래스 (@comelaprimave) November 7, 2022

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