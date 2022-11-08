民進黨台北市長候選人陳時中、新北市的林佳龍、桃園的鄭運鵬、基隆市的蔡適應一同召開《首都圈區域治理 公共運輸大提升「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會》，4候選人表示，未來的月票將「降價」，從1280元降到1200元；且「擴大範圍」，除雙北以外，桃園、基隆也都適用。

此外，4人承諾，會「增運具」整合台鐵、國道客運，再加上原先的捷運、公車、Ubike，讓首都圈通勤更方便；至於經費，據了解，台北、新北一年分別約10億，桃園、基隆一年則各約7億，4候選人也表示，一年35億的預算是確實可行。

陳時中致詞出，他競選一開始提出的口號是「台北更好、台灣共好」，但在台灣共好之前，還要區域共好。現在就學、就業、休閒都是一體，從1280元到1200元除了把大家的負擔減輕，更重要的是單一便利平台，大家願意使用、價格相對低。

此外，從1280元降到1200元，又增加範圍，錢從哪裡來？陳時中表示，各縣市會有財務安排與規劃，但和中央合作也是必然，中央的政策目標是節能省碳，和提升區域聯合生活圈更便利性，在符合中央目標之下，地方區域治理提出的計畫，向中央爭取經費，相信中央在財政上會給一定的協助，中央進來、區域治理，台灣就會越來越好。

鄭運鵬表示，「首都通交通月票」，是跨運具、跨縣市、跨生活圈、年齡層的整合交通月票。整合交通月票有幾個功能可整合運具，讓所有運具之間，可以用一卡方式整合；還能處理國道客運上所有塞車的問題，減少私人運具，增加大眾運具；也可降低交通流量，也可以達到降低交通事故的效果；最後藉由大眾運輸整合，跨越台鐵、捷運、國道客運、公車、UBike，提供更便利的交通運具，可以達到2050淨零碳排。

蔡適應表示，這次在首都圈4人共同討論之後，將推出「首都圈區域治理 綠色運輸大躍進」，將從目前的雙北1280月票，擴增到「基北北桃」首都生活圈共同的1200月票，這對生活在首都圈1000萬人口將會是一個跨時代的改變，未來基隆捷運落成之後也會納入首都圈生活月票。

林佳龍表示，一個月前四位市長候選人合體宣示「首都圈跨域治理三大主張」，包括成立台灣首都2050願景規劃委員會、舉辦首都圈區域聯合治理論壇、設立專責行動辦公室等，一個月後針對綠色交通和智慧運輸提出「首都通交通月票」的政策主張。

他說，「首都通交通月票」主要包括「降票價」，每月費用從1280降低到1200元；「增基桃」，擴月票範圍到基隆、桃園；「加運具」，增加包括台鐵、機捷、以及對基隆、桃園而言非常重要的國道客運，「最後一哩路我們要把公共自行車納入，讓大家都能到最後的目的地」。