侯家軍傳出選情告急，新北市長侯友宜近期積極幫3人站台拉票，其中新北市土樹三鶯市議員候選人呂家愷，除了掃街拜票、站路口，為搶攻網路族群選票，也推出「家－行動的力量」貼圖，有超貼切的日常對話，也有合體侯友宜的貼圖，希望拉抬人氣。

過往不少縣市長選舉都會看到市長候選人推出line貼圖，較少有市議員候選人推出相關貼圖，不過，製作貼圖管道容易，花費較少，不失為宣傳的好方法之一。呂家愷今年中秋節請好友設計16個專屬line貼圖，不僅有他日常模樣的照片，也結合新北特產「萬里蟹」的哏圖。

呂家愷表示，他都習慣傳早安圖給長者，但是又覺得很難跟年輕人拉近距離，剛好競選團隊裡有美編人才，可以依照自己的形象設計作貼圖，也不用耗費太多成本，貼圖也都是他平常的樣子、用語，希望展現個人特色，讓民眾認識他。

除了是這次選區內唯一做貼圖的候選人，呂家愷也積極更新文宣品，希望藉此加深民眾的印象。呂家愷說，雖然他仍以空戰為主，但民調看不見這些票，因此他目前都積極掃市場、站路口、參加餐會。

呂家愷表示，他原本有做防蚊貼、扇子等文宣品，近期也看到民眾需求，將推出牙線、便條貼在餐會上發放，希望文宣品能成為實用小物，發揮效益。