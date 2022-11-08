38歲韓國女星李多海早年和李棟旭合拍《我的女孩 My Girl》走紅，2016年她公開認戀韓國歌手SE7EN（本名：崔東昱），今年初她上節目還一度淚崩表示去年雙方差點分手。近年她轉戰大陸直播賣貨，有網友曬出她工作中截圖，可見原本有張鵝蛋臉和圓眼的她似乎又「修修臉」，整張臉被拉長、皮膚「澎皮」，眼睛則變細長型，被網友虧：「比重新投胎還扯」。

李多海2001年參加春香祭的春香小姐選拔進而出道，演出《我的女孩 My Girl》、《伊甸園之東》、 《雷普利小姐》等闖出知名度，更曾拍過潘瑋柏〈雙人舞〉MV，早年她認戀大陸男星李易峰，隨著李易峰傳出嫖妓，這段過去戀情一度被挖出，2016年她和SE7EN承認交往，由於男方當兵時爆出上按摩店疑雲，也讓這段關係一曝光就引來唱衰。

李多海近年頻傳臉僵。（圖／達志影像）

2016年SE7EN退伍後，為了保護女友第一時間便澄清是去正當按摩店，「絕對沒有做大家所想的壞事，就連那種意圖也沒有。」而李多海今年初上節目《全知干預視角》，表示兩人秘戀快一年才公開，大部分都在家裡約會，李多海媽媽起初反對兩人交往，在SE7EN熱情邀請見面下才化解尷尬，去年李多海跟SE7EN吵架差點分手，「因為家人都很喜歡他，很多人都哭了，甚至連樓上阿姨都哭了。」

李多海現身直播，整個人大變身讓人認不出。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）

近年，李多海轉戰大陸的直播賣貨，最近網上截圖流出，李多海疑似再度「進廠維修」的樣貌都讓網友認不出，引發瘋傳，許多人紛紛見此表示：「這是李多海？」、「確定不是找的假的來的嗎」、「這確實已經不像了，我的女孩裡最漂亮了，後面整的是精緻了，已經完全不像了」、「以前好喜歡她的臉的哎好可惜」。