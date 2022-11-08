國民黨台北市長候選人蔣萬安8日赴景美集應廟遶境。（黃婉婷攝）

聯電創辦人曹興誠日前批評，國民黨台北市長候選人蔣萬安自稱美國矽谷新創律師，但期間被停權3次，其律師事務所恰好是聯電以前用的，他判斷蔣的工作僅是傳傳文件、做做檔案，沒有接觸到案件的資格。對此，蔣萬安8日赴景美集應廟參與遶境後受訪回嗆，選舉越到後期，綠營側翼便傾巢而出使出各種抹黑手段，令人瞠目結舌。

此外，蔣萬安曾在電視辯論會批評民進黨台北市長候選人陳時中「綠共一家親」，遭陳時中反批「亂扣帽子」，曹興誠昨與陳時中同台時，點明蔣萬安回應「台灣是不是獨立？」，更諷刺說前總統蔣經國DNA若是「三不」，蔣父蔣孝嚴卻去對岸吃吃喝喝，還去大陸領導人習近平家宴，「到底是哪種DNA？」

蔣萬安回擊，中華民國是主權獨立國家，這是非常清楚的事，他捍衛中華民國主權，堅守台灣人民選擇自由、民主、法治的生活，不會像民進黨一樣，嘴巴講抗中保台，另一方面又讓疫苗戰略物資和中資合作，而民進黨立委、桃園市長候選人鄭運鵬還矮化自我，用「中國台灣」的名義去赴陸大賺人民幣。