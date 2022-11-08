台中豐原6日凌晨有30多名車友開改裝車在某處「車聚」，因聲響過大遭民眾報警，警方到場關切時對方卻想鳥獸散逃走，員警立即掏出手槍對準轎車，怒吼「下車，都給我下車」，一群人才乖乖配合，影片曝光網友大讚「那個滑套上膛好帥喔！一氣呵成」、「大膽用槍，別消音配上一句：下車！一定帥爛」。

臉書「黑色豪門企業」日前分享影片，該名員警當時到現場發現有多輛改裝車與大批群眾深夜喧囂，對方看到警方企圖逃跑，員警則立即要求下車並掏出槍枝喊「下車，都給我下車」，對方才乖乖配合，員警之後說「一個一格個過來站兩排」，影片經由台中市警局「TCPB局長室」轉發，稱「強勢執法，守護治安」。

警方表示，豐原分局神岡分駐所6日凌晨1時許接獲報案，稱有多部改裝車聚集且疑似有人在吵架，員警到現場後對方便想鳥獸散，警方因此拔槍警戒，喝令熄火接受盤查，逐一清查後確認這些人是相約車聚夜遊，並沒有打架情事，依規定通報噪音檢舉網，疑似改裝排氣管部分則函請監理站辦理檢驗，警方說「針對同仁靈活應變及強勢作為，已指示從優敘獎，也請所有中市警同仁放心，我們都是彼此最強的後盾」。

其他網友留言「支持警察」、「警察真的很辛苦」、「帥呆了！感謝盡忠職守、認真守護民眾的警員」、「那個滑套上膛好帥喔！一氣呵成」、「大膽用槍，別消音配上一句：下車！一定帥爛」、「教官教導有方啦，要大膽用槍啦」。