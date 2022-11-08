將舞蹈回歸純粹的身體為素材，加深探索線條、舞步、造型、律動與音樂及光線的關聯，驫舞劇場團長蘇威嘉以10年編舞計畫《自由步》，追求舞蹈身體的細緻、極限，進而引領觀眾賦予表演者各種想像與情感連結。11/13(日)在衛武營國家藝術文化中心【2022臺灣舞蹈平台】演出的驫舞劇場《自由步─搖擺歲月》，就是由蘇威嘉邀請近百位熱愛舞蹈的樂齡長輩，其中年紀最大已78歲，從舞蹈中發掘身體的嶄新可能，將每位素人精彩的歲月風景以肢體語言盡情展現自由搖擺。

《2022搖擺歲月自由步》樂齡工作坊。(攝影林峻永，衛武營國家藝術文化中心提供)

2021【武營來跳舞】《大家一起來跳舞－創造肢體》。(攝影林峻永，衛武營國家藝術文化中心提供)

衛武營國家藝術文化中心持續推動素人與樂齡族群藝術參與，此次演出的許多素人舞者，自去年9月的【武營來跳舞】親身體會自由舞動的快樂，不少人一試就上癮，陸續參加【後青春工作坊】2021搖擺歲月自由步，以及今年舉辦的《2022搖擺歲月自由步》樂齡工作坊，1年多的時間在專業業師陪伴下，從素人身份一躍而上國家級劇院舞台，解鎖人生重大成就。

邁入第9年的《自由步》，編舞家蘇威嘉回到出生的高雄，在從小最支持他跳舞的奶奶失明後，蘇威嘉很後悔沒有早點和奶奶一起跳舞，所以自2016年擔任國家兩廳院駐館藝術家後，著手開發一系列樂齡工作坊，在陪伴和帶領長輩探索肢體的過程中，發掘出樂齡長者豐富的生命力。今年就在衛武營【臺灣舞蹈平台】和近百位素人長輩，共同打造獨家節目《自由步─搖擺歲月》。

蘇威嘉表示，從工作坊和排練中觀察到，「這群參與者就像不同的樹，每一棵都不一樣，很好看也都很有年紀，而在排練過程如果能進入全集中的狀態，每一個人都是身體使用的達人，這樣的身體和職業舞者是沒有差別的，在看達人工作的時候，會很情不自禁地看到忘我。」

對於《自由步─搖擺歲月》，蘇威嘉期待能在他生長的地方，與大家共同探索舞蹈的美好與生命的韻味，一起創造身體的共同經驗，並將不同的生命經歷轉化到舞蹈肢體，讓衛武營的舞台，成為大家用肢體表現並訴說故事的地方，呈現一場獨特限定的「眾人的舞」。

衛武營國家藝術文化中心的【2022臺灣舞蹈平台】有4檔和素人合作節目，族群從小孩跨足到高齡長者，都非常熱情的參與其中，可見在長期經營和深耕在地舞蹈發展之下，已經可以在素人與編舞家合作的演出上看見成果，讓藝術更貼近生活。