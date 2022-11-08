儘管媒體一再報導國人遭誘騙赴柬埔寨工作受虐情況，仍有不少民眾持續前往，外交部亞太司司長周民淦今天表示，至昨天為止，警政署受理國人遭誘騙落入海外求職陷阱案件，目前還有315位求援者尚未返台，雖然赴柬埔寨國人有減少趨勢，但9月仍有1226人前往。

警方本月偵破詐騙集團在淡水等社區關押虐待求職民眾，救出多名傷痕累累的男女肉票，這起「台版柬埔寨詐騙案」，也讓國人再度關注我們國人遭誘騙落入海外求職陷阱，政府最新的協助情形。

外交部今天召開例行記者會，周民淦表示，根據內政部警政署掌握在海外受困求援國人的最新數據，到昨天11月7日為止，共計受理693位國人遭誘騙落入海外求職陷阱案件。

他說，在外交部還有相關駐處、內政部、警政署、移民署、相關國家警政移民單位，還有國際救援組織的合作之下，已成功協助378位求援國人返台，還有315位尚未回台。

周民淦強調，外交部會持續跟內政部警政署還有相關的單位密切協調合作，也加強跟相關國家、警政機關的聯繫，協助還沒有回來的受害國人儘速返國。

不過他說，根據觀光局針對前往去柬埔寨人數的統計數據，在我國尚未開放國境管制期間，6月有1500人，7月達到高峰有2166人。8月走下坡是1537人，9月也減少到1226人。從數據來看是往下走，但仍然有相當多的國人，在國境尚未開放前仍持續前往。

他也再度呼籲國人，到海外求職一定要提高警覺，不要被高薪誘惑所騙，而落入工作陷阱。