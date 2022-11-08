投資人押注在這次的美國國會期中選舉，共和黨至少會拿下眾議院的多數席次，隔夜美股收高，但中概股表現疲弱，周二香港恆生指數開高走低，目前小跌0.3%，為16540.08點。國企股(H股)目前跌0.7%，為5598.48點。

恆生科技股指數目前跌近1%，成分股跌多漲少，商湯漲近4%，表現最佳；其次為萬國數據漲3.5%。蔚來跌逾9%，跌幅最大，其次為理想汽車跌近6%。

手機股集體走跌，瑞聲跌3.9%，比亞迪電子跌4.8%，丘鈦跌0.5%，信利跌1.7%，通達跌3.2%。舜宇目前小漲0.5%，稍早前跌0.7%。

繼本月初有消息指出南韓三星電子明年的智慧手機生產目標較今年大砍13%後，蘋果公司也在美東時間周日（11月6日）晚間證實中國的防疫政策打亂鴻海鄭州廠的生產，因此iPhone 14 Pro/Pro Max出貨量恐將低於先前預期，此外，亦有消息指出，因低階版iPhone 14/14 Plus需求疲軟，蘋果預期今年iPhone 14系列手機產量將較原先預期至少減少300萬支。

高偉電子逆勢大漲10.5%，報13.50美元。野村發布研究報告，首度給予該iPhone手機相機模組製造商「買進」評級，並給予18.03港元目標價。