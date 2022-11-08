胡潤研究院今日發佈「2022胡潤百富榜」。1305位個人財富50億元人民幣以上的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年減少11％(160人)。上榜企業家總財富比去年下降18％，至24.5兆元。千億級企業家比去年減少11人，至34人。十億美金級企業家比去年減少239人，至946人。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：50億級企業家人數雖然減少了這麼多，但還是比五年前增長了近50％，是十年前的4倍，二十年前的400多倍。

榜單排名中，農夫山泉68歲的浙商鍾睒睒財富比去年增長650億元人民幣(下同)，即17％，以4550億元第二次成為中國首富。鍾睒睒創造了20多年來中國首富財富的最高紀錄。

字節跳動39歲的張一鳴財富比去年下降950億元，即28％，以2450億元位列第二，排名不變。寧德時代54歲的曾毓群財富比去年下降900億元，即28％，以2300億元位列第三，排名不變。

今年上榜企業家平均年齡58歲，比去年年長2歲。40歲以下(含40歲)的企業家有94位，比去年減少16位，其中36位白手起家。17位「90後(1990年後生)」上榜，比去年多3位，其中3位是白手起家的：喜茶31歲的聶雲宸以財富85億元蟬聯90後白手起家首富；Manner咖啡29歲的陸劍霞，韓玉龍、陸劍霞夫婦財富比去年增長一倍至70億元；出生北京，在美國創立了人力資源服務公司Deel的32歲王碩以50億元財富首次上榜。

女企業家占比基本與去年持平，為26.7％。其中六成是白手起家。楊惠妍蟬聯中國女首富。