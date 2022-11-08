台灣麥當勞「Signature極選系列」中「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」與「雙蝦天婦羅堡」復出市場，11月9日起至12月20日限期回歸，售完為止。同時人氣早餐焙果堡系列「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，同步於11月9日至12月20日期間限定登場，Q彈現烤焙果搭配滑嫩炒蛋、香濃起司，以及切片蕈菇醬，多層次口感帶來雙「焙」滿足。

麥當勞「Signature極選系列」持續以松露、酪梨等頂級食材，提供顧客期間限定的絕佳美味，2021年首次推出「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」及「雙蝦天婦羅堡」便佳評如潮，引發顧客熱烈討論，首週更創下全台每分鐘售出37顆的驚人成績，要吃要快。

「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」使用太平洋白蝦裹粉後經182度高溫酥炸，炸製成外酥內嫩的「炸蝦天婦羅」，搭配頂級四盎司安格斯牛肉，高溫煎製鎖汁，加上清爽提味的青檸蒔蘿醬、整片原葉生菜及切達起司，清新果香、濃郁肉汁與酥脆炸蝦的多層次享受，堪稱漢堡界的美味天花板。

一次使用兩隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」，同步於11月9日至12月20日限時開吃，去年沒搶到的饕客們，今年別忘記設好行事曆、即時搶購。

美好早晨，就從充滿儀式感的早餐開始。 11月9日至12月20日，麥當勞「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」期間限定登場，利用經典「水浴法」烘焙外Q內軟的現烤焙果，搭配優質洗選蛋與無鹽奶油拌炒的滑嫩炒蛋，佐鮮切番茄及濃郁起司，加入靈魂切片蕈菇醬，標榜每一口都吃得到多層次口感。

歲末將至，麥當勞歡樂送祭出獨家年終優惠，11月9日起至12月20日期間，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，輸入優惠碼「Y2022」，即可享6塊麥克雞塊、經典美式（冰／熱）、酥嫩膘雞翅（四選一）買一送一。

台灣麥當勞McCafe'特別推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，採用源自嘉義阿里山絕佳自然環境栽種的咖啡豆，不僅風味細緻，更是台灣本產、也是目前全台唯一通過「雨林聯盟認證」（Rainforest Alliance Certified）的咖啡豆，11月9日起全台麥當勞McCafe'限量上市。McCafe'法點並再添生力軍，1月9日起加入全新「多穀可頌」，嚴選大麥麥芽粉，吃起來口感香酥蓬鬆，融入葵花籽、小米、黑種草籽的多種穀物，表面再撒上白藜麥種子、棕色亞麻仁籽、黃色亞麻仁籽，吃得到穀物豐富多層次的口感，以及獨特的麥香香氣；還可享「法點自由配」優惠價：現烤法點搭配任一McCafe'飲品現折10元，最低只要88元起。