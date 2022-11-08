侯友宜帶子弟兵吳訓孝攤商拜票。(黃敬文攝)

攤商與侯友宜、吳訓孝合影。(黃敬文攝)

選戰進入最後階段，新北市長侯友宜再度到三重，陪子弟兵、新北市議員候選人吳訓孝前往水流公市場掃街，侯友宜也盛讚他是位難得的優秀、好青年；針對林佳龍陣營日前爆出的綁樁計程車爭議，吳訓孝則直言可能涉及賄選，呼籲林佳龍辦公室趕快說清楚把金流和單據交代清楚。

今(8)日早上侯友宜特地穿上吳訓孝13號的競選背心，帶著他出現在市場掃街拜票，雖然現場陰雨綿綿，但仍引起市場攤商以及買菜民眾不小的騷動，不僅熱情跟市長握手寒暄，也有不少人紛紛送上象徵好彩頭的菜頭、象徵包中的粽子和包子，祝福兩人順利當選。

侯友宜表示，年輕的吳訓孝是第一次參選，但因為疫情導致大家對他的認識還不夠多，但他是位非常有專業的法律專家，而且吳訓孝更是三重在地人，長期在三重做服務，也願意參與公共事務，用他的專業幫助更多的弱勢族群，是一個優秀、難得的好青年。

侯友宜說，他這次選舉其實也是很辛苦，因為年輕人參選相對資源較不足，所以要給他多多加油打氣，讓年輕人好好為三重蘆洲地區好好做事。

至於針對林佳龍競辦涉嫌綁樁計程車爭議時，吳訓孝直言，其實如果有跟計程車買廣告也是很正常的事情，但若是直接把錢拿給司機那又是另外一回事了。

他說，買廣告一定會有發票收據金流，有就直接出示，但若是直接把錢給計程車司機。又有對價關係的話，那很有可能就是涉嫌賄選，呼籲林佳龍辦公室趕快說清楚把金流和單據交代清楚。

至於遭林佳龍競選遭便衣警察「刺探選情」爭議，吳訓孝表示，其實就是例行性維安，從市長到議員候選人其實許多警察同仁都會到候選人辦公室確定安全性，不必大驚小怪，說清楚計程車的金流和廣告模式，才是眼下林佳龍辦公室需要趕快對社會大眾釐清的事情。