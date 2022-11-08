新北市警察局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具前往會場更加方便。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方每日也會規畫警、民力在板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、府中路及民權路等會場周邊幹道實施彈性交通疏導及管制。（警方提供／李奇叡新北傳真）

「2022新北歡樂耶誕城」將於本周五開城，持續到明年1月2日止，為期53日，新北市警察局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具前往會場更加方便，而警方每日也會規畫警、民力在板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、府中路及民權路等會場周邊幹道實施彈性交通疏導及管制，並視現場交通狀況及人潮擴大，疏導管制範圍。

今年新北歡樂耶誕城活動與迪士尼PLUS合作，搭配獨創新意的藝術裝置，活動燈區範圍再度延伸至府中，並以「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR」Disney＋六大品牌角色為主題，打造新板、府中雙主燈區，期間並將於12月10日、11日舉辦「巨星耶誕演唱會」及12月25日舉辦「新北耶誕平安夜」等3場大型活動。

警察局呼籲，民眾可搭乘大眾運輸工具前往會場，市民廣場周邊鄰近四鐵共構的板橋車站，建議新莊、中永和及新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至板橋站；土城及臺北市地區民眾可搭捷運板南線至板橋站；三重、蘆洲地區民眾可搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站；汐止、樹林及鶯歌地區民眾則可搭乘火車至板橋車站。另要前往府中燈區，則可搭乘捷運板南線或車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」公車到府中站。

警察局指出，為因應活動期間進、散場人車潮，以及避免周邊停車場滿場，排隊等候進場占用道路，影響其他用路人，故每日將規畫警、民力於板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、府中路及民權路等會場周邊幹道，實施彈性交通疏導及管制，並視現場交通狀況及人潮擴大，疏導管制範圍。

警察局表示，周邊停車場滿場時，將於主要路口及路段放置活動式告示牌或手持牌面，提醒用路人儘早改道、勿任意違規停車，籲請民眾遵從各路口員警、義交之指揮疏導，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。