游振雄釋出黃金帝國都更案最新進度。（游振雄提供／吳建輝彰化傳真）

黃金帝國大樓及周邊宿舍群重建，供住宅與商業使用，從員林市博愛路、正興街、中正路、中正路484巷所圍街廓，面積約1530坪。（游振雄提供／吳建輝彰化傳真）

被視為彰化最大爛尾樓之一的員林「黃金帝國」都更問題年年被提出，但始終沒有下文，何時拆除成為員林人共同的疑問，員林市長游振雄今在臉書指出，今年5月內政部核定補助540萬元先期規劃經費，以博愛街、正興街、中正街、中正路484巷為街廓推動公辦都更，讓黃金帝國正式進入都市更新法定程序，更臉書貼出未來都更後的大樓預想圖，讓民眾先睹為快。

員林市長游振雄表示，「竹廣市」是過去員林最熱鬧繁華的街區，也就是現在黃金帝國前光明街的所在地，30年前黃金帝國周邊繁華景象歷歷在目，無奈921之後變成危樓，關於重建整頓的聲浪一直都有，他一步一步調整，從整理博愛街市場周邊開始，儘管背負罵名，但他仍持續推動。

游振雄說，自從他上任以後，多次與縣長王惠美討論黃金帝國都更案，在縣府與公所的努力下，加速推動都更速度，區內土地及建物所有權人共計281人，已有64％地主有意願參與都更，已經為黃金帝國都更邁開一大步，未來也會持續推動，希望早日復甦黃金帝國商業大樓。

縣府指出，黃金帝國位處員林火車站前，長期缺乏管理且產權複雜，現況大多閒置或低度使用，考量鄰近公有土地合併規劃有利整體公共環境提升，且以公辦方式辦理同意門檻僅需1／2，後續將配合內政部補助「員林市舊市街（博愛商圈）都市更新先期規劃」，持續推動。

縣府說，本案初步預計規劃黃金帝國大樓及周邊宿舍群重建，供住宅與商業使用，從員林市博愛路、正興街、中正路、中正路484巷所圍街廓，面積約1530坪。其中黃金帝國大樓私有土地占51％，公有土地佔49％，待規劃方案確定後，將公開招商尋找適合投資者。