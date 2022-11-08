花蓮縣政府現有3大社福文教公共工程即將啟動，為確保工程進行透明，今上午舉辦採購廉政平臺聯合啟動儀式；廉政署署長莊榮松表示，重大公共建設經辦過程中，可能面臨採購圍綁標、抗爭等，廉政署協助機關、地方政府辦理機關採購廉政平臺，藉由「跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督」，守住廉政防線，也讓社會各界對重大工程有信心。

花蓮縣府舉辦「花蓮縣新建圖書館統包工程」、「吉安兒少家庭福利館新建工程」與「花蓮縣身心障礙福利服務中心游泳池改建全民運動館新建工程」採購廉政平臺聯合啟動儀式。

副縣長顏新章表示，「圖書館新建工程」為國家文化發展重要指標，縣府提供完整圖書館機能，並推廣東部圖書資源，有助於提升具文化底蘊的觀光發展；另外，「兒少家庭福利館」及「全民運動館」等一系列公共設施，為提供完善的育兒公托與教育環境，並提倡青少年運動設施，希望秉持「公開透明，廉能施政」的理念，透過廉政平臺的啟動，讓民眾即時獲得工程資訊。

廉政署署長莊榮松表示，重大公共建設，因工程與金額龐大，恐陷採購圍綁標、抗爭、關說，不僅公務員及廠商均無法安心做事，且民眾在缺乏有效參與監督管道下，也容易在資訊不對稱之情形下產生誤解，廉政署協助各中央機關及地方政府辦理機關採購廉政平臺，檢調廉也能發揮公權力。

包括花蓮地檢署檢察長蔡宗熙、法務部花蓮調查站主任陳慧明、花蓮縣審計室主任林慶文等多位中央駐花蓮機關首長受邀參與廉政平臺啟動。

現場也表揚花蓮縣111年工程採購作業評鑑績優單位，包括消防局、客家事務處、花蓮市公所、吉安鄉公所、新城鄉公所、萬榮鄉公所。