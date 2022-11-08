在高雄長庚醫院專業團隊巧手醫治下，Ochir分割恢復正常功能，8日他在父母陪伴下感謝高長醫療團隊相助。（袁庭堯攝）

高雄長庚整形外科賴瑞斌表示，「亞伯氏症」是罕見先天性疾病，患者因顱縫提早閉合、導致頭顱變形，腦往別的方向生長，易有生命危險，患者還會合併手指腳趾相連。（袁庭堯攝）

手術後，Ochir終於不用再辛苦用兩手「夾」起東西，如今十指分離，可以抓筆畫畫，拿湯匙吃飯。（袁庭堯攝）

Ochir開心地和媽媽玩手指遊戲。（袁庭堯攝）

「我有十根手指頭了！」蒙古來的小男孩「巴歐契亞Ochir」罹患罕病「亞伯氏症」，出生時手腳指頭就相連，在高雄長庚醫院專業團隊巧手醫治下，分割恢復正常功能，8日他在父母陪伴下、抓著心愛的積木玩具，還親手切下自己5歲的生日蛋糕，明天就要啟程回蒙古。

高雄長庚整形外科賴瑞斌表示，2019年到蒙古義診時，看到Ochir的爸媽帶著他來求診，雖然孩子罹患罕病，兩人仍相當樂觀。

「亞伯氏症」是罕見先天性疾病，發生率為一萬六分之一至兩萬分之一，因顱縫提早閉合、導致頭顱變形，腦往別的方向生長，易有生命危險，患者還會合併手指腳趾相連。

賴瑞斌表示，當地醫院沒辦法處理這麼複雜的狀況，便和羅慧夫顱顏基金會商議，將Ochir送回台灣治療。當時受疫情影響，來台行程一波三折，高長醫療團隊先透過視訊看診，解決蒙古國家婦幼醫院醫師解決Ochir的癲癇症狀。3個月前疫情趨緩，Ochir在爸媽的陪伴下終於順利來到台灣。

高長整合整形外科、神經外科、兒童神經科、牙科、及復健科等醫師組成專業團隊，先替Ochir進行精密的檢查和腦部掃描，發現Ochir的兩手兩腳的各五根手指腳趾全部黏合在一起，皮膚及指骨都黏合，是亞伯氏症之手先天異常三類型中最嚴重的一型。

考量Ochir的特殊狀況，降低常見的呼吸道併發症，團隊特地將手術時間縮減，進行兩階段手術。8月中旬，團隊分成三組人員，分別分離Ochir兩手虎口，第三指蹼及右腳第一趾蹼。10月上旬，團隊替Ochir分離兩手第二、第四指蹼及左腳第一趾蹼。兩次手術，皆由整形外科主治醫師江原正親自操刀，從Ochir腹腰取皮膚，替傷口植皮。

手術後，Ochir終於不用再辛苦用兩手「夾」起東西，如今十指分離，可以抓筆畫畫，拿湯匙吃飯。院方送上生日蛋糕、積木禮盒，Ochir更是眼睛一亮，還親自抓刀，開心切下印有自己名字的生日蛋糕。

賴瑞斌表示，此次完成手指腳趾分割後，會持續和蒙古國的婦幼醫院合作，在當地針對Ochir的手腳功能復健，並進行齒列矯正，兩年後再回台灣，透過牽引的方式處理前額和中臉部的重建。

Ochir的爸爸鞠躬感謝高長醫療團隊，透過翻譯表示，Ochir對手指的恢復感到興奮，第二次手術期間還過了五歲的生日，實在意義非凡。