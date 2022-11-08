桃園永豐雲豹職業籃球隊今宣布邀請NBA巨星「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）加盟，市長鄭文燦提及此事，他表示，有哈沃德的加盟一定會增加雲豹隊的戰力，也會增加球賽的精彩度，吸引更多球迷走進球場。

鄭文燦說，「魔獸」哈沃德已經有拿過NBA的金戒指，在湖人隊的階段，是大家非常熟悉的NBA的球星，他能夠加盟對我們來講是非常好的消息，這一定會增加雲豹隊的戰力、提升籃球的精采度及可看度，讓更多人走進球場，希望大家一起進球場為雲豹隊加油。