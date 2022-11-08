全球性建築盛事「Open House Taipei打開台北」將於11月12日至13日登場，民眾可以在活動限時的48小時內，探索雙北100個以上平日鮮為人知的都市秘境空間，透過導覽和體驗深入認識雙北。對於發揚在地文化藝術不遺餘力的台北晶華酒店也積極參與此項活動，除了開放「巨星級總統套房」導覽外，也同步於11月11日起至11月13日推出「打開晶華Open Taipei巨星之旅」住房專案，每房9,900元起，房客將受邀參加「巨星導覽行程」，於挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事，並入住大班行政樓層兩天一夜、享有全天候專屬管家服務及大班廊早餐、下午茶以及Happy Hour禮遇，感受有如巨星般的住宿體驗。

取得英國倫敦官方授權後，「打開台北」2020年首次於台灣舉辦即獲得熱烈迴響，今年邁入第3屆的打開台北，將以「社交台北」為年度主題，邀集雙北地區超過百個極具特色的城市秘境，並由「人們如何形塑空間，空間如何連結人們」的視角切入，串起民眾與空間擁有者的互動關係，進而對所居的城市有更深入的認識。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華持續發揚與在地共生共榮的理念，致力成為為旅人與世界接軌的文化交流平台，今年再次受邀成為「打開台北 Open House Taipei」建築空間的一員，為民眾提供深入淺出的空間介紹，以及國際級的細緻服務。

開放參觀的總統套房位於晶華酒店19樓、佔地65坪，挑高兩層樓的空間寬敞氣派，整面的全景落地窗可以讓入住者坐擁國際都會景緻，台北的天際線以及中北路的綠蔭皆入眼簾。總統套房套接待過的政商名流、演藝巨星更是不計其數，專業的私人管家會在此次特別規劃的「巨星導覽行程」中，分享晶華酒店硬體與軟體服務的特色和秘訣，為「打開台北」的城市探索之旅增添色彩。