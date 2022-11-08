選戰僅剩不到20天，日前傳出其他縣市長候選人可能辭去立委身分拚選戰。民進黨台中市長候選人蔡其昌8日上午掃市場前被媒體問及看法，他表示，尊重每個候選人的節奏和步調，他的步調就是贏得勝利、翻轉台中，也相信未來可以黃金交叉，贏得選戰。

8日早晨陰雨綿綿，蔡其昌與立法委員林靜儀、何欣純、邱議瑩、林楚茵、市議員李天生、林德宇及市議員候選人張芬郁等人先至霧峰區林森路與四德路口向民眾打招呼，隨後穿起雨衣前進大里區塗城市場沿街拜票。

行前被問及針對辭立委的看法，蔡其昌表示，每個候選人有自己選戰的節奏和步調，他的節奏和步調就是贏得勝利、翻轉台中，他也尊重每個人的步調；媒體追問他會怎麼做？蔡其昌則回應，他們會有討論。

此外，日前總統蔡英文為蔡其昌站台時曾稱，蔡其昌民調愈來愈高，已接近黃金交叉，呼籲大家選年輕有執行力的市長。媒體也詢問蔡其昌針對黃金交叉的看法，他則表示，一直以來都很有信心，從提名到現在他已經演講近800場，掃遍大街小巷、菜市場，也在早晨跟上班的市民朋友揮手，民調持續往上，因為愈來愈多市民感受到他的認真和誠意，所以很有信心最後會黃金交叉，贏得選戰。