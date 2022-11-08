嘉義縣自2005年選出首任民進黨籍縣長陳明文後，17年來皆由綠營執政，年底選戰變天與否引發關注。國民黨候選人王育敏表示，嘉義縣以南都是民進黨執政，故團體戰格外重要，必須找北部較高知名度、聲量的政治明星來拉抬，故在投票倒數18天內，她將積極與前總統馬英九、台中市市長盧秀燕、新北市市長侯友宜合體，把現有資源極大化，力保三成基本盤並往上提升。

王育敏昨（7）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，藍綠在嘉義縣的基本盤坦白說並不好預估，畢竟2018年選舉後民進黨又執政了4年，但她希望至少維持住三成比例不要掉；2018年國民黨得票不到三成，主因是有吳芳銘的分票，但這次無此因素，就更必須穩住三成再往上衝。

王育敏分析，嘉義縣以南都是綠營執政，故團體戰非常重要，有必要借重在北部擁有較高知名度、聲量的政治明星來拉抬選情，方能將藍營嘉義縣選情聲勢帶上來，並將現有的資源極大化。例如她日前有到台中市跟盧秀燕合體，侯友宜也幫她錄製電話語音拜票，侯之後也會來嘉義縣幫忙輔選，馬英就也會一起來車隊掃街，目的都是把握最後18天穩住三成基本盤，並向上拚將綠地變藍天。

此外，王育敏指出，在文宣策略上，雖然預算不多，但有網路媒體與地方電視台的廣告，加上電話語音拜票、文宣的發放等都全部撒出去，積極把握最後黃金時刻衝刺。