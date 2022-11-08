台科大教授侯惠澤團隊將遊戲學習應用在教育現場，更進一步與產業合作。他與故宮合作「乾隆皇帝要出巡」文物桌遊及與國泰人壽合作的「WinWin保險＋」，都讓玩家能在遊戲中學習。

侯惠澤表示，他們不只是玩遊戲，還會從本質面、理論面來設計遊戲，不僅清楚設定遊戲目標和學習目標，透過鷹架理論導向活動中的學習成效與學習行為，也會前後測量學習成效，讓玩的人可以「擬真」玩樂又真的有效。

侯惠澤研究團隊與故宮首創文物桌遊「乾隆皇帝要出巡」勇奪英國「國際教育遊戲競賽」「非數位遊戲競賽」首獎！以乾隆南巡為主題，讓玩家化身臣子，玩家在遊戲中就能認識故宮書畫，乾隆南巡攜帶的書畫都典藏在故宮，民眾還沒看展覽也能讓古文物貼近生活，看過展覽的人也可加深印象。

另一款「WinWin保險＋」是一款專業的保險產業模擬經營遊戲，遊戲機制中結合保險專業知識與認知學習理論，透過思考營運策略配置資源，體驗產業運作實況，遊戲機制也包含風險發生及理賠，可以讓玩家在激烈的競爭與角色扮演情境下，學習複雜的保險經營知識，更是全台第一套將認知心理學應用在人才培育的創新開發。

侯惠澤表示，企業教育訓練的成本很高，遊戲化的教育訓練除了可以節省成本，也能推廣企業永續價值，因為疫情的關係，這幾年由實體桌遊轉戰線上，並與企業合作規畫遠距教育訓練模組，像是設計「誰是接班人」、「決戰策略力」的企業決策遊戲，讓員工模擬情境，有因應演練機會，並從中反思學習，也有「決戰戰情室」真的去辦案，培養用線索來解決問題的能力。