受到主要國家貨幣政策預期、宏觀數據與美元指數小幅下跌、全球金融資產價格漲跌互現等因素，據大陸國家外匯管理局7日公佈資料顯示，截至2022年10月底，大陸外匯存底規模為3兆524億美元，較9月底上升235億美元，升幅為0.77％，一改之前連續兩個月下滑趨勢。

針對未來外匯存底規模演變趨勢，中銀證券全球首席經濟學家管濤說，全球金融市場走向依然存在很多不確定、不穩定因素，但大陸外匯存底的積極經營管理能有效抵消市場因素在估值方面的負面影響。

管濤表示，大陸外匯存底規模已連續17年穩居世界第一，在當前外部金融環境波動加大之下，將繼續發揮抵禦各類外部衝擊的壓艙石作用。不論是從傳統的進口支付能力、短債償付能力，還是國際貨幣基金最新外匯存底適度標準來看，大陸外匯存底都是比較充裕的。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，10月外匯存底規模回升受到匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用而產生正估值效應。具體看到10月美元指數下跌0.5％至111.5；非美元貨幣中，歐元上漲0.8％、英鎊上漲2.7％、日圓下跌2.7％；主要國家金融資產價格漲跌互現。

此外，以美元標價的已對沖全球債券指數下跌0.3％，標普500股票指數上漲8％，歐元區斯托克50指數上漲9％，日經225指數上漲6.4％。