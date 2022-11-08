為落實保障藝文工作者勞動權益，文化部委託專業協會組織，研訂「視覺藝術」、「表演藝術」、「文化資產」、「影視製作技術」、「影視編劇」及「流行音樂」等6類48種契約範本，並公告於文化部官網「便民服務－文化藝術工作者契約範本專區」，供各界查詢使用。

文化部指出，文化藝術工作者大多屬承攬或委任關係的自由工作者，為使文化藝術工作者透過正式契約保障權益，文化部依據《文化藝術獎助及促進條例》第12條規定，於今年3月21日發布《文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則》。

為更具體規範契約事項，文化部與各專業協會合作，針對不同藝文工作內容與產業類別，研訂契約範本，完成包含視覺藝術作品寄賣、展覽銷售及藝術經紀；表演藝術演出、劇場技術、編導；文化資產傳統匠師；影視產業從業人員及製作相關公司勞務；影視編劇及劇本著作授權，以及流行音樂編導、技術、專業演出等48種範本。

文化部表示，亦將規劃以各主管產業類別為對象，辦理說明會或座談會加強宣導，協助文化藝術工作者深入了解契約內容及意旨，在契約自由及資訊對等的前提下締結契約。相關契約範本請上文化部「文化藝術工作者契約範本專區」查詢。