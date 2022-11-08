日本民眾在過去手頭寬裕時，可能覺得時不時買一些電子裝置產品，不會對生計產生多大的壓力。但現今，日圓匯價頻頻走貶，也讓很多日本人手頭很緊。因此，包括iPhone等蘋果旗下的各項商品，在日本就出現一股2手交易風潮。

7月時，蘋果將基本款iPhone 13漲價近20%。然後，最新發行的iPhone 14入門款在9月中旬開賣時，價格要比iPhone 13再多出20%。不過，美國售價每支還是維持799美元沒變。

蘋果拒絕評論，但路透社指出，但從10月的公開正式資料中可知，由於日圓一直貶值，日本營收在截至9月24日的1年期間就掉了9%。蘋果方面也曾表示，強勢美元迫使自己產品在一些國家的售價上漲。至於印尼與越南等，雖然當地幣值也走貶，不過營收還是可見雙位數成長。

iPhone愈賣愈貴，加上日圓兌美元匯價一直走貶，許多喜歡蘋果產品的日本消費者，也不再堅持一定要買新貨。因此，也轉向在實體商店或網路上，購買已經使用過的2手蘋果商品。

有位日本上班族表示，自己想買支手機，但iPhone 14最便宜的也要119,800日圓，約814美元。所以，乾脆去東京秋葉原找，最後以不到3分之1的價錢買了2手的iPhone SE 2。因為，超過10萬日圓的iPhone 14太貴，實在無法負擔。

根據調研單位MM Research Institute數據，前1個財年期間，日本2手智慧手機銷售量成長近15%，來到210萬支並創新高。而最晚在2026年，應該有機會上看340萬支。

MM Research Institute在9月出具的報告也指出，即使已經漲價，而且考慮到消費稅，日本賣的iPhone 14還是在37個國家中最便宜的。日圓若續弱的話，蘋果應該會再漲價，但蘋果在日本智慧手機高達50%的超高市占率，可能會因此不保。

網路經營2手手機和平板電腦的公司Belong認為，最新款的iPhone每支售價至少要10萬日圓，這對許多消費者來說，應該是1個很大的心理障礙。自從蘋果7月開始漲價後，自己電商業績與再前3個月相比，足足翻了3倍以上。

就消費習慣而言，許多日本民眾對包括電子裝置在內的2手商品，比較會保持謹慎態度。不過，在東西愈賣愈貴，錢又變小的情況下，這種傳統的觀念正改變中。

同樣是2手店家的Iosys表示，過去兩個月來日本遊玩的旅客，也會順便購買2手iPhone，數量是有增無減。日本著名2手網路交易平台Mercari也說，2手商品除了智慧手機賣得很好以外，其實用過的家電以及其它電子產品，也有很多人在買。