傅天穎過去和歌仔戲世家明華園第三代出身的陳子強有5年短命婚姻，離婚後她曾捲入和男友在公園有親密舉止風波，去年6月她發文稱：「終於，我要結婚了！」，但刪文後稱是和新事業結婚。今(8日)媒體報導，有民眾直擊她在街頭發傳單，令人擔心她是否生計出問題，但她受訪大方表示最近是在當房仲，而且薪水不錯，近三個月獎金還有6位數。

傅天穎過去因跟男友在公園有親密舉動，引來附近民眾注意，緋聞男友則飆粗口罵路人，使民眾憤而報警，整件事才曝光。事後傅天穎跟男友因公然猥褻、妨礙公務罪被起訴，隔年高等法院認定兩人無意圖讓人觀賞，與妨害風化的法律構成要件不符，判決兩人無罪。

去年6月，傅天穎在臉書報喜，寫下：「終於，我要結婚了！」，傳開後又秒刪文，事後她受訪稱自己單身，希望早日能遇到對的人，至於所謂「結婚」是和新事業結婚，表示看好餐飲業發展，計畫等疫情結束後要開餐廳，也隨時準備好回到演員工作。

據《三立新聞網》報導，最近有讀者爆料在街頭看到傅天穎發傳單，求證她本人，她表示因朋友建議，半年前開始當房仲，目前做到最貴的案子達千萬，加上獎金近三個月約有六位數，同事都對她很好，今年5月她一度傳出有新戀情，她稱曝光後兒子不能接受，她也尊重孩子的想法，所以目前就把心力放回工作，暫時沒考慮再婚。