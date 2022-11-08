日本「鬼才導演」園子溫過去憑著執導《愛之剝脫》、《戀之罪》等電影而在業界闖出名聲，還在2021年與好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）合作《鬼域囚徒》，而成功進軍國際市場，前途一片看好。但沒想到今年4月卻遭媒體爆料他濫用導演職權，多次要求女演員「遵守業內潛規則」性侵得逞，讓外界震驚不已，園子溫也因此消失演藝圈。不過，近日又有日本媒體爆料，他其實根本沒有退出演藝圈，而是「改名」繼續拍攝電影，令網友們相當傻眼。

根據日本媒體的報導，有業內人士透露，園子溫自性侵案爆發後便改以假名「山本孝之」悄悄復出，並在即將上檔的新電影中擔任編劇，而園子溫的妻子神樂坂惠接受採訪時也透露，「如果用園子溫這個名字的話，電影恐怕會跟園子溫的其他作品一樣被大眾雪藏，而他只希望影迷可以單純的欣賞這部作品，因此才會做出這個決定」。但網友得知消息後相當傻眼，紛紛表示「這樣也能操作」、「好奇葩的宣傳方式」、「不想讓大眾雪藏卻又公開這個名字？」、「這樣也行？」、「真不要臉，完全不想看他的作品」、「什麼跟什麼啊」、「他怎麼還沒退出演藝圈」再度受到大眾熱烈討論。

事實上，園子溫原本是一名受人敬重的導演，但在今年4月份左右卻爆出他濫用權力，多次藉由工作名義性侵多名女星，還宣稱「只要跟他上床就能獲得角色」、「這就是他與其他導演不同的地方」，使得女方不得不低頭，最後也的確收到試鏡邀請，不過被害女子也透露，被性侵的過程中園子溫完全不戴套，也絲毫不在乎女星是否會因此懷孕，變態又自私的行徑受到眾人撻伐。但沒想到如今他卻又若無其事地繼續拍片，也令眾人驚訝不已。

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