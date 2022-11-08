「圍棋女神」黑嘉嘉是著名的台澳混血美女，還擁有職業七段的精湛棋力，日本媒體曾盛讚她是「千年一遇的美女棋士」，走紅後她還曾跨足戲劇領域，像是《初戀慢半拍》、《消失的情人節》等大螢幕作品，都有她的客串身影。近來她宣布將睽違2年再度赴日比賽，並附上華麗和服的照片，掀起關注，日本網友看到都留言歡呼：「辛苦妳到日本來，我們都很想念妳」。

黑嘉嘉日前IG更新動態，貼文寫下：「睽違兩年～終於要去日本參加比賽和活動了」，並以日文寫下「楽しみにしています(好期待)」，接著附上的超美照片，可見她身穿桃紅色的和服，上面還印有幾朵鮮艷的花朵，既鮮豔大膽又不失青春氣息，彷彿寒冬裡一朵盛開的花束，非常惹人注目。而另一張她手拿冰淇淋的高清照，低頭微笑的俏皮貪吃鬼模樣，更是讓粉絲開玩笑說：「冰淇淋才是主角吧」。

貼文發出後，才短短不到1天就湧入2萬粉絲按讚，當中還包括不少的日本粉絲喊戀愛了，留言寫下：「怎麼可以美成這個樣子」、「老師無時無刻都美麗」、「變裝成漂亮的櫻花妹」、「可愛和服很適合妳」、「妳在日本了嗎？我們想念妳」、「好繽紛的色彩，這是會有幸運之神加持」、「這張太漂亮了，差點找不到嘉嘉在哪XD」、「一路順行，出國比賽，得冠軍、奪金牌，光榮回來」。