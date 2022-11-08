好市多信用卡換人發，目前的國泰巿華好市多聯名卡將在2023年8月7日到期，改由其他銀行接手，影響全台270萬持卡人，一名女網友表示，國泰好市多聯名卡到期後，若不想自動換發成國泰世華的CUBE卡，可以在12月5日前打到「02-2383-1000按5」，並輸入身分證字號完成不換發卡片的設定，短短2分鐘就可以搞定，引起網友討論。

一名女網友今天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多聯名信用卡換人發，現有卡片可用到2023年的8月7日為止，到期後若不想換發國泰世華CUBE卡，在12月5日前打「02-2383-1000按5」，輸入身分證字號即可完成不換發設定。

貼文引起網友討論，不少人驚呼說，原來還有這招可不換發。「沒Costco就沒動力換發了」、「感謝分享，立馬辦好了不換發。終於擺脫了」、「已申請不換發，感謝告知」、「已完成！謝謝你的資訊」。

不過，也有網友表示，CUBE卡的優惠蠻多的，而且只要改申請電子帳單就可以免年費，但如果沒有用卡需求的人，記得要主動聯絡不換發卡片，否則現有卡片到期以後就會收到新卡。