台灣元祖女團「星星月亮太陽」成員胡曉菁，雖淡出歌壇轉戰教育界多年，仍透過社群網站與網友互動，日前受訪時透露人生相當曲折，曾有過一周歷經分手、醫院發病危通知、遭綁架，還差點小命不保，如今回想起來仍心有餘悸。

根據《自由時報》報導，胡曉菁表示年輕時與男友談分手後，隔天就吃安眠藥輕生送醫，醫院還一度發出病危通知，沒想到出院隔天就遭綁架，她回憶起當時深夜獨自走在路上，和一位彪形大漢四目相交後，被對方反手拎住，接著就被丟進汽車後座，當時她跟綁匪表示身上有提款卡可以給錢，只希望能夠放她一馬，沒想到對方竟回覆「我們不要錢」，接著便驅車開往五股方向，由於當時才爆發五股箱屍命案，讓她擔憂恐命在旦夕。

胡曉菁表示當時在車上「人生跑馬燈」畫面全出現，也隨即向耶穌懺悔「如果願意給我再活下去的機會，我願意重新做一個好小孩」，此時突然感覺到車速變慢，剛好看到後方有機車騎士騎過來，便當機立斷跳車求救，但機車騎士目睹這幕當場嚇到，便加速離開，此時她已經不顧手掌、膝蓋在流血，立刻衝進民宅求救，才幸運搶回一條命。

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