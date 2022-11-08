任賢齊〈在路上〉MV上架後6天破百萬。（相信音樂提供）

任賢齊開心參與《披荊斬棘2》節目。（相信音樂提供）

任賢齊在《披荊斬棘2》節目中展現多項才藝。（相信音樂提供）

任賢齊在《披荊斬棘2》節目中展現多項才藝。（相信音樂提供）

任賢齊全新單曲〈在路上〉MV在YouTube上架後6天破百萬，數據持續飆升破140萬，該曲也被《我們的滾燙人生2》節目選為片尾曲。除了新曲引起熱烈迴響，日前他參與的真人秀音樂節目《披荊斬棘2》也大獲好評，雖然最後一集排名只有第11位，觀眾為他抱屈，他笑說：「沒關係，這是因為我一直在節目中，沒爭什麼個人表現，這也是我進節目組後，一直自己想要的。」

任賢齊表示，「其實我很幸運，這些年來，別人才一兩首經典歌，我卻有幾十首。我很多事的嘗試過，很多機會我也擁有過，但裡面很多哥哥，或者是一些年輕的哥哥們，他們更需要個人表現的機會，我覺得我爭什麼，所以我都讓給他們。希望讓更多人看到他們精彩的表演。」

他覺得參加《披荊斬棘2》收獲良多，「過去舞台上我都是一個人單打獨鬥，今次多了同伴，有人分擔，團結是力量，也很不錯。而且也學到了很多舞台製作上的構思，讓我日後準備個人演唱會有更多變化。」

另外一個收獲就是哥哥們間的好感情，因為合作，加上收工休息大家回到同一個家，與過去拍電影演出很不同，所以大家的感情相當緊密，這也是他從學校畢業後這麼多年後，再次跟這麼多男生同住「男生宿舍」，任賢齊說：「大家的作息時間不一樣，去洗手間也得互相遷就，哈哈，我一向是早睡早起的人，很多哥哥都是夜貓子，幸好我這人最大福份是，一上床不到5分鐘，無論前後左右有多吵，我都可以睡著。」也正因為練就5分鐘入睡的好本事，任賢齊隔天依舊保持精力充沛。

新曲〈在路上〉描述一個人歷經人生旅途一路動盪，事業家庭最終有一定成就，卻發現一成不變的生活停滯對未來的想像，認為中場休息是每個人都需要的階段性暫停，為自己重新充電。而出道32年的任賢齊從未停下過腳步，挑戰極限、不為自己設限，做音樂、拍電影、開演唱會、玩賽車、熱衷公益，他透露自從加入娛樂圈後，一直都「在路上」，他說：「但是我很會找機會充電，像從前日忙夜忙，又出唱片、又商演、又拍電視劇，忙死啦！還要我拍MV，我就說好啊，MV我要拍衝浪的鏡頭，結果大隊就去墾丁拍，我就一直衝浪呀，哈哈。玩到導演叫我，『小齊回來啦！』我才上岸。」