根據統計，台灣民眾有泌尿道結石的盛行率約10%，但有些患者自認可以自行透過尿液排出而不以為意，醫師表示，曾有一名患者長期結石，但不積極治療，後期因血尿加上劇痛才就醫，醫師在幫其開刀取出多達10顆的膀胱結石時，發現膀胱內部有紅斑，經切片檢查確認已罹患膀胱癌。

衛福部雙和醫院泌尿科醫師高偉棠在《醫師好辣》節目上提到，他說，人一輩子會有10％的機率會有泌尿道結石，但有些人輕忽結石的風險，曾有一位男性患者有長年膀胱結石的病史，卻自豪能透過自行排尿將結石排出，而不積極治療或預防，導致其膀胱結石越來越多、越來越大。

高偉棠表示，已請該患者多喝水預防，並以電腦斷層發現患者膀胱內部滿是結石，但病患仍不以為意，直到有天，病患因劇痛加上大量血尿，才趕緊就醫，一做檢查，發現膀胱內有眾多石頭在其膀胱內，因此將膀胱切開，一顆顆夾出來，發現已有10顆龍珠。

他接著表示，因已剖開膀胱取出結石，所以他順便檢查膀胱內部，發現有紅斑，疑似息肉的初期，但他判斷很有可能是膀胱癌，經切片檢查確認真的是膀胱癌。他說明，此因結石在患者膀胱內反覆摩擦，導致膀胱癌發生。

根據衛福部豐原醫院的資訊，膀胱癌好發的年齡為50歲至70歲之間。男性膀胱癌的發生率遠多於女性，約是女性的2.5倍，是泌尿系統最常見的惡性腫瘤，膀胱癌的最大危險因子是抽菸，此外，長期性的膀胱結石也是危險因子之一，而膀胱癌最初的症狀為血尿。