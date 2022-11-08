隨著全球製造業下修資本支出及延後擴產，自動化需求降溫，上銀(2049)10月營收轉為衰退。法人認為，由於中國製造業PMI則在50榮枯線載浮載沉，景氣放緩讓近期訂單能見度縮短，上銀第四季將是淡季更淡情況，營運偏淡情況至少延續到明年上半年。

上銀公布第三季財報，單季營收79.21億元，年增5％，在原料和人力成本提升下，營益率年減1.6個百分點至21.1％，受惠業外匯兌收益挹注，推升稅後淨利14.27億元，季增16.4％，年增5.2％，每股盈餘4.13元，優於市場預期；累計前三季稅後淨利11.74元，已超越去年全年表現。

10月營收僅21.1億元，月減16％、年減12.5％，今年以來首次出現雙衰退情形。上銀對營收占比高達6成的大陸市場後市看法保守，而中國製造業景氣放緩，自動化需求轉弱，日幣貶值與對手競爭加大，面臨產品降價風險，同時導致利潤率的萎縮，第四季營運偏淡看待，今年每股盈餘預約在14元，因外在環境短期不易改善，上銀在下降周期將面臨產品降價壓力及利潤率等不利因素下，2023年獲利修正機率大。