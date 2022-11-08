2022年對投資人來說相當不好受，受到地緣政治風險接連帶來的通膨、經濟衰退，全球主要股債匯市場都遭遇修正。展望2023年，大多研究機構預期全球經濟成長趨緩、投資操作不易，在此環境下，要如何調整腳步、重新布局？施羅德投資多元資產團隊於2022年的預期高達8成準確率，是施羅德開始年度預測以來、最佳的表現。今年，是該團隊連續第十年替投資人診斷，並由施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子(Keiko Kondo)親自揭露。

十大預測包括：1.看好美國抗通膨公債（TIPS），2.看好短天期非投資級債券，3.看好投資級信用債，4.看好股票，5.看空美元（DXY），6.相較於全球股更看好全球優質股票，7.相較於新興股市更看好香港/中國股市，8.相較於亞洲貨幣（ADXY）更看好日圓，9.看好乾淨能源，10.看好另類資產。

近藤敬子先總結，經濟衰退與否以及聯準會動向，是決定明年展望的兩大核心。目前預期，在通膨未見明顯緩減的情況下、全球央行仍會持續升息，也恐怕埋下經濟成長的隱憂。在此情況下，明年的投資重點會是投資等級債、短天期非投資等級債；另外有鑑於2022年的股市大幅修正，剛好提供進場的機會點，看好優質企業股票以及中國股市。而今年走強的美元、大幅貶值的日圓，在2023年有可能上演逆轉行情。最後是永續議題未歇，乾淨能源股票會是其中的核心，還有是另類資產也應納入布局。整體來說，以多元資產動態調整，會是2023年的投資的較佳方式。

投資人關心的股票市場，近藤敬子則認為2023年可望迎來轉折點。在不同的景氣階段，美股的報酬來源不同，以目前來說，應該處於景氣「趨緩」的階段，也就是企業雖保持盈餘成長，但股市的評價會受到無情的修正。展望明年，就算企業盈餘下修、但預期評價面可觸底翻正，股市報酬應能轉正。且就過去數據分析，空頭市場通常在企業盈餘進入復甦階段的前9個月落底，股市也當反轉向上，因此就時間點推估，明年會是投入股市的好時機。

至於哪一類別股市會有所表現？近藤敬子強調，相較於全球股市、反而更應該聚焦在優質股票，而香港/中國股市也可望有表現機會。所謂的「優質股票」就是即便處在通膨升溫以及政策緊縮的環境下、能擁有較高獲利率與較低槓桿倍數的企業，也就是韌性企業；另外是新興市場於2022年普遍表現不佳，但預期香港/中國股市有機會在明年回歸均值並且表現領先。因為香港恆生股市中的企業、相對於新興市場企業，其預估盈餘已經觸底，也看到有反轉跡象；另外是預期資金流動性以及成長潛力可望於明年回升，也有機會支持香港/中國股市的後市。

除此之外，近藤敬子也預期2023年匯率表現會反轉，美元會走弱以及日圓會轉強。在美元的部分，因為全球經濟衰退的風險升溫，可能迫使聯準會在2023年政策轉向，因此影響美元走勢；至於日圓的部分，則預期相較於其他亞洲貨幣、日圓有機會重拾避風港資產的地位，再次吸引資金回流，特別是半導體供應鏈在明年遇到下行週期，衝擊亞洲經濟表現，預期亞洲主要市場的貨幣仍走弱，而目前日本央行動用外匯存底干預匯率貶值、日圓則能反轉。

明年全球經濟成長面臨阻力，但不失為長線投資的好時機，建議聚焦在永續投資中的乾淨能源、另類資產，以平衡投資組合。近藤敬子補充，今年的俄烏戰爭，反而堅定也加速了許多國家對能源多角化、能源轉型的進程，而在各國政府已通過綠色刺激方案的規模中，投資金額最高的便是乾淨交通運輸(Clean mobility)的部分，其次是減碳和氣候變遷(Carbon and climate)、能源效率(Energy efficiency )以及乾淨發電方式(Clean power)，以此推估，乾淨能源相關產業能長線受惠其中。