民眾黨新竹市長候選人高虹安近日身陷詐領助理費疑雲，且還被爆料助理竟要上繳現金到辦公室帳戶當公積金，但經費卻被高虹安私人或黨務所用。民進黨立委王定宇指出，這已涉及貪瀆、詐領或壓榨員工，非社會自有公評，而是觸碰到了法律界線。

王定宇說，他看到助理辛苦工作都覺得有些愧疚，覺得加班費發得不夠，但高虹安辦公室竟將加班費捐出來做公用，更讓人不解的是，所謂體恤辦公室同仁辛勞的公積金，竟然還要負擔高虹安的個人生理用品、化妝用品、公仔玩偶、餐費、洗頭治裝等。

王定宇表示，其中還有高虹安吃了一間有名的燒肉店先付了8006元，但助理竟還要付9000元，倒賺900多元，這樣的情形不只違反社會常理，於法來說，恐怕構成詐領助理費，違反貪污治罪條例第5條第1項第2款的相關規定。

王定宇表示，高虹安現在應該要擔心的是案情而不是選情。此次爆料內容細節到連發票明細都能提供給對手國民黨新竹市長候選人林耕仁，這名檢舉人一定是高虹安辦公室的自己人。

王定宇認為，高虹安不要再牽拖國家機器、綠營攻擊，整起事情就是高虹安辦公室內有人看不下去，才將資料提供給對手做司法揭露之用。這是重大的司法案件，檢調單位應該儘速釐清。