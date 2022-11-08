雙11姓名對中優惠！韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN目前全省共有22間門市，歡慶11月來台滿三周年，11月8日推出「同樂食雞餐」與期間限定姓名優惠，原價808元套餐，優惠價795元，凡姓名對中「韓、妞、歐、巴」任一同字，即可享「同樂食雞餐」669元優惠，每人每日限購一組，最高現省139元，即可享用道地韓式調味炸雞、去骨炸雞與韓國進口飲料組合，邀請炸雞控11月共同歡慶，且加碼於11／8舉辦粉絲專頁留言抽「同樂食雞餐」活動，與喜愛bb.q CHICKEN的粉絲們共同歡慶11。

bb.q CHICKEN暨2019年來台展店躍登慶城商圈最強排隊人氣夯店、成為在台韓國網紅讚譽為酥脆爽口的口感，與韓國相同為最經典的韓式炸雞！至今年11月將滿三週年，目前在雙北、桃園、台中、台南及高雄六都等地共有22店，為了與大家分享這份喜悅，特別於11月推出以bb.q韓國獨家特製醬料包裹的「調味炸雞」和「去骨炸雞」，搭配「韓國進口飲料」的道地韓式口味套餐，不論是外皮酥脆、口感香甜帶辣的「韓式甘醬」，包裹著香甜蜂蜜，外皮脆口，散發淡淡生蒜香氣的「蜂蜜蒜味」，多款經典調味道地韓式風味，可任意搭配，自11／8起至12／6止，優惠價795元，另同步推出姓名對中優惠！凡姓名對中「韓、妞、歐、巴」任一同字，持身分證件（身分證／健保卡／戶籍謄本等）到店內用或外帶即可享姓名專屬優惠，炸雞控趕緊拿出身分證，加入搶吃行列。（*此優惠套餐，每人每次限購一組）

bb.q CHICKEN配合本次來台三周年與雙11節慶，11／8起至11／11止，於bb.q CHICKEN Taiwan官方粉絲專頁舉辦留言抽「同樂食雞餐」活動，抽出3位幸運兒，可於11／26前與好友閨蜜外帶享用「同樂食雞餐」，與bb.q CHICKEN一同慶生。