台北市缺電問題再成選戰焦點！無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨稱台電「根本不急」，台電晚間回應，台北東區供電問題，「台電比誰都急」，更評估了11個方案，辦理超過230次溝通說明，對此黃珊珊今日再嗆，找兩個里長聊一聊就算一場說明會，若開幾百場說明會．為什麼都辦不成，「那表示你根本不急啊。」

台電昨強調，不只評估黃珊珊說的6個替代方案，其實是評估了11個方案，但這些地點包括內湖污水處理廠、內湖科技園區等11處地點，皆經過充分評估，分別有無合適變電所用地、私地產權複雜、面積不足等各種不適原因。另也辦理理超過230次溝通說明，累計近千人溝通，並於2021年10月31日舉辦200人以上的大型公開說明會。 另經濟部長王美花昨也酸黃珊珊當初台電辦說明會，黃珊珊是抗議最大聲的議員。

黃珊珊今上午前往松山區走訪市場，會前受訪表示，王美花部長可能之前沒當過部長，不知道之前的狀況，台電沒有要檢討原來的配置，20年後才說很急，若開幾百場說明會那為什麼都辦不成，那表示你根本不急啊。

黃強調，台電所謂的230場說明會，去找兩個里長聊一聊就叫一場說明會；找了五個人坐下來就叫一場說明會，大型的說明會才開過幾場，只要一有人抗議，包括委員、議員、民眾反對台電就停下來，台北市長柯文哲八年，台電只來開過一場說明會，「所以不要告訴我很急，他們從來都不急。」

黃最後表示，限電是現在進行式，也是百姓的感受，是隨時存在台北市的不定時炸彈，所以中央一直在說變電所，完全是模糊焦點，企業要進駐但電不夠，就一直扯變電所。黃珊珊最後嗆，行政院已經變成他們的競選總部了不是嗎？