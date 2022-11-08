俄羅斯正妹Alla於2011年來台灣學中文、讀大學，畢業後為了增進中文能力，開始閱讀《古文觀止》，到市場買菜標準台灣腔一說出口，馬上被攤販直誇國語講得很好，加上她從小學習音樂，獲獎無數，今年加入台北市立交響樂團的合唱團擔任女高音，來台11年仍不想回去。

俄羅斯女高音Alla到市場買菜一口流利的中文說出口，讓攤販們各個驚豔。(翻攝自youtube Stopkiddinstudio)

Alla日前接受YouTube頻道《不要鬧Stopkiddinstudio》採訪表示，她來自俄羅斯布拉戈維申斯克（海蘭泡），與大陸黑龍江省黑河市隔江相望，媽媽是鋼琴老師，姊姊是演員，姊姊從北京師範大學畢業，高中的時候去北京找姊姊，姊姊的台灣朋友對她非常熱情，讓她對台灣產生興趣。

Alla來自俄羅斯布拉戈維申斯克（海蘭泡）。(翻攝自YouTube Stopkiddinstudio)

Alla表示，高中畢業後與幾百個人競爭申請來台灣的獎學金，因為名額只有1個，所以她使出渾身解數，最後脫穎而出，2011年Alla順利來台，先在台大學中文，之後到銘傳大學讀國際貿易，大學畢業後為了精進中文，開始學習文言文跟看《古文觀止》，到市場買菜一口流利的中文說出口，讓攤販各個驚豔，直誇國語講得很標準、很好又長很漂亮，甚至覺得她中文講得比一旁同行的台灣人還好。

Alla買菜講中文嚇到攤販老闆娘。(翻攝自YouTube Stopkiddinstudio)

Alla說道，從小接受音樂訓練，參加過各式各樣的比賽，獲獎無數，2022年加入台北市立交響樂團的合唱團，擔任女高音，目前已經來台11年，沒有想要回俄羅斯。