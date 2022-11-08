據北京市疾控部門通報，7日0時至15時，北京新增本土新冠病毒感染者33人。這是自9月29日以來，北京連續第40天通報新增病例，並將此輪疫情的感染總人數已突破600人達到669例。

根據《新京報》報導，在對感染者體內病毒進行基因測序時，發現了Omicron的BA.5.2、BF.7兩種新毒株，相比以往變異株，其傳播力更快，進一步增加了防控難度。

北京市疾控中心副主任龐星火7日表示，目前絕大部分傳播鏈基本得到有效控制，但個別分支鏈條仍有傳播風險。Omicron變異株BF.7分支已經成為主要毒株，社會面篩查仍有散發病例，新的輸入風險依然存在。

從數量變化來看，從9月29日到10月8日，北京日增感染者數保持在個位數，10月5日北京官方曾研判疫情總體趨穩向好，但同時面臨十一國慶日假期進返京高峰，外防輸入、內防反彈壓力增加；從10月9日開始，除了10月22日，其餘日增感染者數量均升至兩位數；11月6日，北京新增感染者達55名，為本輪疫情至今所發現感染者數的峰值。

整體北京官方發佈訊息可發現，疫情已涉及北京全部16個區及經開區。被民間戲稱有「桃木劍辟邪」，2年多來保持零感染紀錄的平谷區也在此輪疫情中破防，出現了多名感染者。