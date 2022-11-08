民進黨新北市長林佳龍驚傳計程車綁樁風波，網路上近日流傳只要有計程車司機願意張貼林佳龍的廣告貼紙，就可以獲得200至500元的對話影片，林佳龍競選辦公室對此也澄清是與計程車司機租賃2個月的車身廣告，每台以1500元為廣告費用；不過新北市議員候選人林鼎超卻突破盲點，發現原本的1500元廣告費，實際到計程車司機手中僅剩200至500元，諷刺選舉經費遭到層層剝削。

近日網路流傳3段有關計程車司機張貼林佳龍廣告貼紙，就可以獲得200至500元不等的對話影片，為此林佳龍競選辦公室特別發新聞稿表示，「林佳龍競選辦公室於9月27日與4位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，以2個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請計程車司機代租下500輛計程車的車尾空間，張貼廣告，租約至11月25日止。雙方協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法」。

不過林鼎超指出，為什麼在影片當中，計程車司機只可以獲得200至500元，但是林佳龍競辦在協議書上卻說的是1500元的廣告費用，「難道計程車司機的行銷費用是被中間人層層剝削了嗎？」，所以到計程車司機身上最多只剩下200至500元嗎？

他說，如果自己的競選經費都會被這樣層層剝削，假設林佳龍真的當了新北市長，市民朋友辛辛苦苦繳的稅金，是不是也會這樣的被層層剝削刀；林鼎超也直言這已經不是民進黨把民眾當冤大頭的首例，他舉例前新竹市長林智堅先前為了選情，急就章的蓋出12億最爛棒球場，害得職棒球員頻頻受傷，桃園市長鄭文燦也用12億蓋出八德國民運動中心羽球館，結果遇上918地震「羽球館工程就像豆腐般，瞬間被摧毀」。

林鼎超表示，相信每一位納稅人都希望自己的納稅錢能花在口上，如果林佳龍解釋不出來為何每台計程車會有1000元的差額，也就代表林佳龍根本不了解自己的選舉經費運作狀況，未來市政的預算規劃更令人擔憂。

他強調，相信新北市民是不會將新北市交給這樣的人，新北市民真的不需要一個被當冤大頭的市長，更不需要一個被人家當凱子的市長。